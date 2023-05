Morre funcionário de posto de combustível atropelado por carro que perdeu controle

Um dos funcionários atropelados na manhã desta quinta-feira (25), em um posto de combustível, na Vila João Braz, em Goiânia, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), em estado grave após sofrer múltiplas lesões e uma parada cardiorrespiratória.

O acidente foi provocado por um carro que perdeu o controle após colidir com outro veículo e invadir o local onde a vítima trabalhava. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel só parou quando bateu em uma parede.

A motorista e o passageiro do veículo que entrou no estabelecimento foram resgatados conscientes e com lesões leves.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente não se feriu. O segundo funcionário atropelado sofreu apenas lesões na região pélvica.