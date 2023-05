Shakira troca de advogado durante processo contra Piqué pelos filhos

Shakira trocou os serviços do escritório Pilar Mañé, que acompanhou seu processo de divórcio em Barcelona, por um advogado americano, em Miami, no processo contra Gerard Piqué sobre os filhos, Milan e Sasha.

De acordo com o La Vanguarda, a decisão da artista pode tornar a negociação das férias dos filhos mais complexa, já que o ex-marido permanece com a mesma agência, a Tamborero Advogados.

O novo processo está em discussão sobre o período de férias de verão de Milan e Sasha, já que a escola das crianças, em Miami, terminará as aulas após o tempo estipulado pelo acordo entre as duas partes, no outono passado.

Piqué aguarda os filhos em Barcelona no final de maio ou início de junho deste ano. Entretano, a lei permite modificações caso as condições acordadas sejam alteradas.

GUARDA DOS FILHOS

Após a separação de Shakira e Gerard Piqué em junho de 2022, o ex-casal entrou no processo de guarda dos filhos e o acordo levou seis meses para ser assinado.

Apesar de árduo e cheio de reviravoltas, a cantora conseguiu o direito de morar com os filhos nos seguintes termos: Piqué passará dez dias com Milan e Sasha nos três períodos de férias ao longo do ano letivo, enquanto as de verão serão distribuídas em proporção de 70/30% para Shakira.

Segundo o podcast espanhol Mamarazzis, Piqué teria pedido para transformar os 10 dias mensais com os filhos em cinco, devido aos compromissos profissionais na Europa.

DIVÓRCIO E TRAIÇÃO

Shakira e Piqué assinaram os papéis de divórcio e acordo sobre a guarda dos filhos no dia 1 de dezembro de 2022. O casal passou por uma separação conturbada, após o jogador ser acusado de traição.