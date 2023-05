Vinda de Belém, imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega a Goiânia

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, vinda da cidade de Belém, no Pará, é uma das atrações confirmadas para a 7ª edição do Totus Tuus, maior celebração Mariano do Centro-Oeste.

O evento acontecerá no dia 27 de maio, no Ginásio Goiânia Arena, no Jardim Goiás, a partir das 13h30. Para participar, os interessados devem levar 1 kg de alimento não perecível na portaria do evento.

A imagem da santa está prevista para desembarcar na capital na sexta-feira (26) e será conduzida até a Catedral Metropolitana de Goiânia.

A previsão é que por volta das 14h15, no sábado (27), o monumento deixe a catedral e siga até o local do evento, no Goiânia Arena. A obra também estará presente nas celebrações das missas de domingo (28), às 07h30 e 10h.

Além da imagem, o evento também terá palestras, missas, momentos de oração e apresentação de artistas do segmento católico.

A celebração contará com a participação do arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, Padre Marcos Rogério, Padre Carlos Gomes, a palestrante Dra. Filó, e os cantores Diego Fernandes, Thiago Brado, Liah Soares e uma atração surpresa, no Ginásio Goiânia Arena, localizado na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás.