Não parece, mas o amor é uma escolha. Escolhemos nos envolver com alguém e de forma mágica o amor nos invade no peito, fazendo uma paixão gritar em nosso corpo. Obviamente, esse sentimento surge a partir de uma boa pessoa que nos conquista, mas o problema está quando esse alguém se torna uma pessoa errada.

Afinal, algumas pessoas são inconstantes e não possuem responsabilidade afetiva. Nesse caso, caro leitor, é a hora de pular fora, doa a quem doer!

6 palavras que doem dizer, mas quem está apaixonado pela pessoa errada deve ouvir:

1. Fim

Não tinha melhor forma do que começar essa lista, se não falando do fim, que de todas as palavras pode ser a mais dolorida.

Afinal, costumamos criar uma dependência emocional naquela pessoa e ter que largar isso não é fácil.

2. Verdade

Para algumas pessoas a verdade dói de uma forma absurda. Sendo assim, fica quase impossível encarar a realidade e o fato de que aquela pessoa não quer nada sério contigo.

3. Insegurança

Quando notamos que o sentimento do outro não é recíproco, uma insegurança bate forte no peito e nessas horas não queremos acreditar que o amor não é real.

Bom e para aquele que se iludiu com o outro, esse é um dos piores sentimentos.

4. Ilusão

E por falar em iludido, a ilusão também é capaz de destruir muito aquele que percebe que está amando uma pessoa que não vale a pena.

Na real, uma pessoa que apenas iludiu para conquistar o que queria.

5. Problema

A pessoa que não desistiu do relacionamento frustrado, costuma não querer ver que há um problema ali na relação.

Sendo assim, para o iludido, a melhor saída é fingir que não há empecilhos daquela relação doentia.

6. Decepção

Por fim, a decepção é um dos piores sentimentos que alguém que se apaixonou pela pessoa errada pode sentir.

Afinal, no começo tudo parece uma maravilha e no final parece um abismo sem volta.

