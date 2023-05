Cursos gratuitos de qualificação profissional estão com vagas abertas em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis está com vagas abertas para cursos de qualificação profissional gratuita no município.

As oportunidades são para quem busca melhorar o currículo ou conquistar uma colocação no mercado de trabalho.

Os cursos oferecidos são na área de almoxarifado e estoquista, auxiliar de recursos humanos (RH) e auxiliar administrativo.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (62) 3902-2626 ou (62) 3902-2034 ou pessoalmente, no Espaço das Oportunidades, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás, no Centro.

O início do curso de almoxarifado e estoquista está previsto para o dia 29 de maio. Já as aulas de auxiliar de recursos humanos e auxiliar administrativo, em 30 de maio.