Pai que matou as filhas após descobrir traição da esposa deixa a UTI, mas segue internado

O motorista de aplicativo, Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, que confessou ter matado as filhas, de 04 e 08 anos, carbonizadas dentro de um carro, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

Segundo a unidade de saúde, ele foi encaminhado até a enfermaria carcerária, onde segue hospitalizado, e o estado geral de saúde dele é regular.

O homem chegou ao hospital na terça-feira (23), com ferimentos na garganta e abdômen. Devido à gravidade dos machucados, ele teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico.

Ramon de Souza foi encontrado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em um lago nas proximidades onde as crianças foram encontradas mortas, em Santo Antônio de Goiás, após tentar tirar a própria vida.

Ele é acusado de ter matado as próprias filhas na segunda-feira (22) como forma de vingança, após ter flagrado uma suposta traição da companheira.

Segundo a Polícia Civil (PC), uma das suspeitas é que o motorista tenha matado as crianças com uma faca antes de carbonizar o veículo com as duas dentro, uma vez que um tênis com marcas de sangue foi encontrado próximo ao carro destruído.

Os corpos das irmãs estão sendo velados na manhã desta sexta-feira (26) na Funerária Fênix, no Setor Gentil Meireles, em Goiânia. O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, no Parque Buritis.