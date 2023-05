Centro de Inteligência Artificial de Goiás recebe reconhecimento nacional

Seguindo a tendência do mercado global, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (CEIA-UFG) se tornou destaque no estado, sendo até mesmo contemplado com um reconhecimento nacional e verbas do Governo Federal.

Dentre os focos de pesquisa da unidade estão tecnologias como o 5G e 6G, o chamado Open RAN (Open Radio Access Networks), além de aplicações de problemas do mundo real em simulações virtuais.

A expectativa é que se consigam respostas para problemas que não podem ser postos à prova no mundo real.

Diante dos avanços alcançados, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) irá investir R$ 60 milhões no CEIA. A divulgação foi feita em parceria com o Governo do estado nesta quarta-feira (24).

A iniciativa conta com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), e tornou o CEIA um Centro de Competência de Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundos Virtuais.

No total, três novos Centros de Competência (CCs) foram anunciados pelo Governo Federal. Além dos R$ 60 milhões, o CEIA ainda vai receber mais R$ 20 milhões oriundos de um consórcio formado entre a Fapeg, o Sebrae-GO e empresas privadas.