Quatro cidades recebem o Circuito das Cavalhadas neste final de semana em Goiás

Considerada uma das principais representações culturais de Goiás, as Cavalhadas, que representam as batalhas entre Mouros e Cristãos na Península Ibérica, tem início neste final de semana.

Quatro cidades abrem o Circuito das Cavalhadas 2023. A festividade passará por Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá e Pirenópolis. Todos os eventos tem entrada gratuita.

Em Santa Cruz, o evento será realizado a partir das 15h deste sábado (27) e domingo (28), no Centro Cultural Tio Negrinho.

De acordo com documentos históricos, a cidade realizou as primeiras Cavalhadas em 1816, tendo mais de dois séculos de tradição.

Nos mesmos dias e horários, a festa também ocorre em Posse, na Festa do Divino Espírito Santo, que será realizada no Parque Agropecuário Tranquilino Brasil.

Já em Jaraguá, as Cavalhadas ocorrem entre os dias 27 e 29 de maio, no Clube das Cavalhadas José Natal da Silveira, a partir das 15h no sábado e das 14h no domingo.

Por fim, Pirenópolis recebe a festividade nos dias 28, 29 e 30 de maio, no Campo das Cavalhadas. Em todos os três dias o início está previsto para às 13h.