PM apreende três toneladas de drogas em caminhão que transportava farinha de trigo

A Polícia Militar (PM) apreendeu três toneladas de maconha presentes em um fundo falso na carroceria de um caminhão que transportava farinha de trigo. A operação aconteceu no sábado (27), no bairro Chácara São Joaquim, em Goiânia, após as autoridades receberem denúncias de tráfico de drogas na região Noroeste.

De acordo com a corporação, um suspeito foi flagrado saindo de um veículo e adentrando em uma residência, localizada no Jardim das Oliveiras.

Ao entrarem na casa, os agentes encontraram 150 quilos de maconha. O homem informou aos policiais que mais substâncias estavam sendo transportadas em um caminhão.

Em depoimento, o motorista do caminhão, de 36 anos, revelou que a carga era originada do Paraguai e que pertencia a uma organização criminosa nacional. A droga seria distribuída em Goiânia e na Região Metropolitana.

Ele foi preso e encaminhado até a Central Geral de Flagrante, onde deve responder pelo crime de tráfico de drogas.