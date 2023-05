Ameaçada de morte, mulher recebe ligação intimidadora do ex enquanto denunciava ele na DEAM

Enquanto uma mulher, de 27 anos, estava sendo atendida na Delegacia Especializada em Atendimento da Mulher (DEAM), na manhã desta terça-feira (30), o agressor, de 36 anos, ligou diversas vezes com ameaças de morte e xingamentos. Algumas das palavras foram proferidas contra a própria delegada do caso.

A vítima, que possui medidas protetivas contra o homem e é acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, estava no DEAM para tratar das ameaças que sofria. Com isso, o agressor iniciou uma série de ligações à mulher, afirmando que iria matá-la no mesmo dia.

Então, quando o homem voltou a ligar, levando a delegada, Isabella Joy, a atender, este proferiu xingamentos contra a profissional, como “delegada de merda” e desligou em seguida.

Na segunda (29), a mulher havia se dirigido ao DEAM após ameaças feitas pelo homem, que chegou a rondar a residência e postar nas redes sociais imagens com arma de fogo, assim como a legenda “nada a perder, segurei muito”.

Por conta das contínuas ameaças e desconsideração pela medida protetiva, a equipe se deslocou até as proximidades da residência do agressor e, após um patrulhamento extenso, localizou o homem, preso em flagrante.