Fenômeno do humor, Afonso Padilha tem novos shows confirmados em Goiânia e Anápolis

O humorista Afonso Padilha, que esteve em Goiás em março deste ano, retornará ao estado no segundo semestre de 2023 com o novo show solo “E agora?”. Desta vez, as apresentações acontecerão nas cidades de Goiânia e Anápolis.

Na capital, o evento ocorre no dia 06 de outubro, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), que fica no Jardim Mariliza, às 19h.

Os ingressos podem ser obtidos, de forma online, pelo site Ingresso Digital e os valores variam de R$ 30 até R$ 140, a depender do setor e tipo escolhido.

Já em Anápolis, o show será realizado no Teatro São Francisco, que fica na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí, às 17h.

Assim como na capital, os bilhetes também estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital, com valores de R$ 40 a R$ 100. A classificação indicativa dos shows é 16 anos.

Ao longo do espetáculo, o comediante contará algumas experiências pessoais sobre conflitos e comparações entre idades e gerações.

Vale lembrar que o artista é bastante conhecido pela participação no grupo de comédia 04 amigos que tem como integrantes os humoristas Dihh Lopes, Thiago Ventura e Márcio Donato.