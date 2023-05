Jovem viraliza ensinando truque que ajuda a descobrir se seu namorado está no Tinder

Uma jovem decidiu compartilhar alguns conhecimentos para que mais pessoas se atentem às possíveis traições e descubram de uma vez por todas se o parceiro está ativo no Tinder.

Identificada na plataforma como @trinniiitty, a moça explicou que é muito comum que, após fidelizar a relação, alguns ainda mantenham a conta ativa nas plataformas de relacionamentos.

O problema é que, segundo a jovem, os algoritmos do Tinder só mostram os perfis ativos, pelo menos, há sete dias. Ou seja, “se você for informada que alguém viu o perfil do seu namorado no aplicativo, saiba que ele entrou recentemente”.

“Se eles disserem ‘ah sim, essa é uma conta antiga que eles visualizaram. Apaguei o aplicativo há muito tempo’, saiba que é mentira”, confirmou a moça.

Para os internautas, a dica foi bastante coerente. “Se a pessoa já começa o relacionamento com mentiras, fingindo que não está ativo em um aplicativo de novos flertes, ela é uma péssima opção”, disse uma mulher.

Confira o vídeo!