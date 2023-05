Medida tomada por Bolsonaro no final do mandato fez Anápolis perder R$ 15 milhões nos primeiros meses de 2023

Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro (PL), sancionou a lei que impunha o limite para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A medida tomada por ele ao final do mandato fez Anápolis perder R$ 15 milhões. O relatório com os números foi apresentado nesta terça-feira (30), pela Secretaria de Economia e Planejamento em prestação de contas na Câmara.

No 1º quadrimestre de 2022, antes do limite ser estabelecido, Anápolis arrecadou R$ 114,1 milhões de ICMS. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o recebimento do imposto, em 2023, foi de R$ 98,8 milhões.

A perda representa um decréscimo de 13,34%. De acordo com o relatório, este foi o único imposto em que Anápolis perdeu receita.

O maior aumento registrado em números absolutos foi na arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que teve um crescimento de R$ 33,9 milhões.

Em relação ao mesmo período de 2022, Anápolis teve um acréscimo de R$ 49,6 milhões na arrecadação de impostos, saltando de R$ 142,1 milhões para R$ 192,3 milhões.