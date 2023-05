Roberto diz o que falta para o início das obras do viaduto do Recanto do Sol

Prometida ainda em maio de 2019, as obras para a construção do viaduto do Recanto do Sol podem estar próximas de começar.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (30), o prefeito Roberto Naves (PP) apontou que ainda faltam algumas questões burocráticas para que o processo tenha início.

“Estamos agora com a Ecovias do Araguaia [concessionária que administra o trecho no KM 437 da BR-153 onde o elevado ficará] avaliando o projeto e definindo quais são as alterações de trânsito necessárias para que a obra aconteça”.

Além disso, Roberto destacou que ainda é necessário obter uma autorização com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para dar início às obras.

“Coloquei com o deputado Rubens Otoni (PT), a importância de agendar, para a próxima semana ou até daqui 15 dias, no máximo, a nossa visita à ANTT e pegar o ‘OK’ dela”, complementou.

O viaduto do Recanto do Sol tem como objetivo interligar o bairro com a Avenida Perimetral Norte, como forma de diminuir o fluxo de trânsito na região.

Conforme a Prefeitura de Anápolis, a construção custará R$ 36,6 milhões e será executada pela empresa Mobicon Construtora LTDA, que venceu o processo licitatório.

Segundo o secretário de Obras do município, Wederson Lopes, a previsão é de que as obras comecem ainda neste semestre, para que sejam concluídas no ano que vem.