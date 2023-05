CMTT diz que errou e vai corrigir o valor a ser pago à empresa de radares em Anápolis

Em nota enviada ao Portal 6, a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) informou que errou e vai corrigir o valor a ser pago à empresa de radares em Anápolis.

De acordo com a autarquia, os R$ 21.517.377,69 (vinte e um milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) são pelo valor anual e não mensal – como constava no Diário Oficial do Município (DOM).

A CMTT declarou ainda que este montante é uma uma estimativa, não significando que será utilizado todo o dinheiro previsto em contrato.

Desde 2020, a Velsis Sistemas e Tecnologias Viárias mantém contrato com a Prefeitura de Anápolis para manter os radares funcionando. Com o último aditivo, o contrato agora vai até junho de 2024.

Leia na íntegra da nota da CMTT