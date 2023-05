MPGO abre concurso para nível fundamental com salário inicial de R$ 3.910,20

O Ministério Público de Goiás (MPGO) divulgou, nesta terça-feira (30), o edital de um novo concurso público, para o cargo de secretário auxiliar.

A vaga é para atuar em Cidade Ocidental, município localizado no Entorno do Distrito Federal (DF), e para concorrer basta ter o nível de ensino fundamental completo.

A pessoa contratada receberá um salário inicial de R$ 3.910,20 e benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 12 de junho e 11 de julho, no site do MPGO. A taxa é de R$ 62,02.

O certame será realizado em duas etapas. Na primeira, será realizada uma prova objetiva de múltipla escolha, uma discursiva e uma redação. As três avaliações serão de caráter seletivo, eliminatório e classificatório.

Já a segunda será uma avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Vale destacar que a data para a realização das etapas ainda não foi definida. Para mais informações sobre o concurso, leia o edital na íntegra.