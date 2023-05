Quatro pessoas morrem e outras 12 ficam feridas em gravíssimo acidente entre ônibus e carreta

Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na G0-164, entre Nova Crixás e Mundo Novo. A colisão aconteceu na noite de terça-feira (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta das 22h, próximo ao trevo de São José dos Bandeirantes.

Conforme apurado pela TV Anhanguera, o ônibus havia tentado realizar uma ultrapassagem quando bateu frontalmente com a carreta. O coletivo era ocupado por 40 trabalhadores que estavam retornando para o Maranhão, após finalizarem uma prestação de serviço em Goiás.

De acordo com os bombeiros, além dos óbitos, outras 12 pessoas tiveram ferimentos graves ou leves. Algumas das vítimas foram encontradas presas às ferragens.

Um dos atingidos, foi o motorista da carreta que estava em estado grave e teve que ser levado às pressas para o hospital.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) dos municípios de São Miguel do Araguaia, Nova Crixás e Mundo Novo, além das viaturas da Polícia Militar (PM) foram acionadas e estiveram no local.