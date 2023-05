UFG abre vagas para curso de graduação gratuito e a distância; veja como se inscrever

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou um novo processo seletivo para ingresso na graduação gratuita à distância de Licenciatura em Matemática.

No total, são 73 vagas disponibilizadas. Para concorrer, basta que o candidato tenha um Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente) já emitido ou tenha concluído o Ensino Médio até a data da matrícula.

Além disso, o interessado precisa ter disponibilidade para comparecer no polo escolhido para os encontros presenciais. As opções são: Caldas Novas, Cavalcante, Pirenópolis e Uruana.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Verbena da UFG, até as 17h do dia 05 de junho. O resultado dos convocados para a 1ª Chamada deve ser divulgado no dia 26 do mesmo mês.

Mais informações sobre a seleção podem ser acessadas no edital.