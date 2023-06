Queridinho entre os brasileiros, o WhatsApp é, sem dúvida, um dos aplicativos mais utilizados no Brasil. Apesar de muito usado, existem algumas mensagens que não devem ser enviadas a ninguém na plataforma.

Ao enviar um desses conteúdos, você pode acabar tendo a sua conta banida no mensageiro de forma permanente, além de fazer com que os usuários fiquem desconfiados com você.

Leia até o final e saiba quais as mensagens que não devem ser mandadas no aplicativo.

Estas mensagens não devem ser enviadas a ninguém no WhatsApp; veja

1. Mensagens com conteúdos falsos

Uma das mensagens que não devem ser enviadas é aquelas que contenham conteúdos falsos. Isso pode resultar no banimento da sua conta na plataforma. Então, cuidado!

2. Links maliciosos

Outros itens que também não devem ser enviados na plataforma são os links falsos. Muitos criminosos utilizam isso para roubar dados pessoais das pessoas e solicitar informações indevidas.

3. Conteúdo plagiado

Conteúdos plagiados enviados no WhatsApp ferem as diretrizes da plataforma. Isso porque o plágio é entendido pelo mensageiro como algo que viola a propriedade intelectual e, por isso, não deve ser mandada no aplicativo.

4. Dados pessoais

Enviar dados pessoais, como CPF e RG, pode ser um risco para quem os envia devido aos aumentos de ocorrências de golpes virtuais. Então, evite mandar conteúdos desse tipo.

5. Conteúdos que infrinjam a lei

Qualquer conteúdo que infrinja a lei é mais uma das mensagens que não devem ser enviadas a ninguém no WhatsApp. Caso a norma seja desrespeitada, você pode acabar tendo a sua conta banida da plataforma de forma definitiva.

6. Mensagens disparadas em massa

Por fim, mensagens disparadas em massa na plataforma não devem ser enviadas a ninguém no WhatsApp. Isso porque ela viola os termos de uso no aplicativo. Sobretudo quando o conteúdo é falso.

Logo, quem violar essa regra pode até ser banido da plataforma ou responsabilizado criminalmente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!