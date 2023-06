Homem morre após acidente misterioso entre caminhão e carro em estrada da zona rural

Um acidente ainda considerado misterioso ocasionou na morte de um motorista na noite da quarta-feira (31), na região da zona rural entre Taboquinha e Padre Bernardes. Isso porque não há nenhum tipo de hipótese de como teria ocorrido a tragédia, tampouco a presença do motorista de um dos veículos – que não estava no local na chegada do Corpo de Bombeiros.

A princípio, ao baterem o veículo de pequeno porte foi parar fora da pista, capotou no barranco lateral – o que gerou a morte.

A vítima não apresentava sinais vitais no momento em que foi encontrada e ficou presa nas ferragens, após sofrer o esmagamento de face e crânio. Os agentes do Corpo de Bombeiros de Águas Lindas fizeram o desencarceramento e a retirada do corpo.

Entretanto, o condutor do caminhão não estava mais no local – o que impediu de entender a dinâmica do acidente. Ele foi atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e passa bem.

Ainda não há a informação sobre a retirada do veículo, que ficou capotado no acostamento, em meio ao mato alto fora da pista.