Mega festival de música eletrônica em Pirenópolis promete experiência única e transformadora

O município de Pirenópolis, já conhecido pela natureza deslumbrante, gastronomia e produção de cerveja, agora ganhará destaque no cenário musical com a EP.Experience. O festival de música eletrônica ocorrerá no dia 10 de junho e contará com 14 DJ’s conhecidos tanto no Brasil quanto mundo afora.

A ideia, que surgiu a partir de uma festa íntima entre amigos, ganhou força e agora amantes do gênero curtirão set’s de Afro House, Melodic Techno, House e Organic House na região de pedreiras.

“Desde o início, a essência da EP.Experience tem sido a conexão entre a música e natureza, proporcionando uma experiência única e transformadora”, destacam os organizadores, Fábio Vidal e Dj Ramona.

O casal, que também é responsável pela boate Netuno Club, localizada em Anápolis, explica que o evento terá público não só de goianos, como também de pessoas do Distrito Federal e Minas Gerais.

“O local da festa está ficando incrível. Estamos preparando tudo para que o público tenha uma imersão musical inédita na nossa região”, comentam.

As entregas já estão disponíveis na plataforma Ingresse, com valores entre R$ 100 e R$ 170.