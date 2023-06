Se você está cansado de passar por dificuldades financeiras e azares em diversos âmbitos da vida, existem algumas simpatias que quem quer ter sorte que podem ajudar demais.

Há quem não acredite, mas esses simples rituais caseiros podem trazer uma energia positiva para sua realidade e atrair uma série de coisas boas.

É claro que, para dar certo, você precisa ter fé no que está fazendo e pedindo. Então, se esse é o seu caso, confira abaixo a lista de simpatias que separamos para tirar toda a energia negativa e atrair positividade. Veja!

6 simpatias que quem quer ter sorte no mês de junho pode fazer:

1. Incenso de Sândalo

Para essa simpatia, será preciso apenas um incenso de sândalo, um papel branco e muita fé.

Primeiro, acenda o incenso e, segurando com a mão esquerda, deixe que as cinzas queimadas caiam na folha de papel.

Enquanto o assiste queimar, repita em voz alta: “mudo hoje o meu destino. O mal se dissipa agora em todos os setores da minha vida. Sou cada vez mais sortuda e feliz”.

Por fim, enrole todo o papel com as cinzas e jogue no lixo.

2. Misturinha caseira da sorte

Já nesta simpatia será preciso água, sementes de girassol, coentro e erva-doce. É bem simples!

Primeiro, ferva um litro de água, juntamente de três sementes de girassol, três folhas de coentro e um punhado de erva-doce.

Mexa a mistura, dizendo: “a minha vida muda agora, em nome da Grande Mãe. Nessa poção está a energia da natureza, que dissipa todo o mal e traz boa sorte”.

Depois de ferver e mentalizar tudo o que deseja, desligue o fogo. Espere amornar, coe e derrame no seu corpo, do pescoço para baixo – para não desalinhar seus chakras.

3. Lua cheia

Por fim, esse pode ser fenomenal para atrair sorte nos próximos dias.

Na primeira noite de Lua Cheia (próximo dia 04 de junho), plante em um vaso grande algumas mudas de alecrim, arruda, comigo-ninguém-pode e espada-de-são-jorge e guiné, deixando no sereno até o fim do ciclo desta lua.

Na manhã seguinte, coloque o vaso perto da porta de entrada da sua casa para afastar todas as energias negativos. Depois disso, pegue uma folhinha de cada erva e embrulhe num pedaço de pano branco e leve sempre dentro da bolsa para chamar as boas energias.

Vale a pena lembrar de fazer uma oração sempre que possível.

