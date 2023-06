BR-153 está parcialmente interditada e fluxo segue lento após atropelamento de ciclista nesta sexta-feira (02)

O fluxo no perímetro urbano da BR-153 em Goiânia, sentido Avenida Anhanguera – Aeroporto de Goiânia, está lento e em meia pista ao longo do início desta manhã de sexta-feira (02). É possível verificar quilômetros de engarrafamento entre a Central de Abastecimento (Ceasa) e o Ginásio Arena.

A orientação é para que o motorista que precise passar pelo trecho do Rio Meia-Ponte faça o desvio por dentro da capital, saindo após o aeroporto.

O motivo do controle do tráfego realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi o atropelamento de um ciclista – que trafegava na pista, não resistiu e morreu no local.

O acidente ocorreu por volta das 3h e a suspeita é de que ele seja um trabalhador da Central de Abastecimento (Ceasa) e que tenha idade entre 40 e 50 anos.

Segundo o inspetor da PRF, Newton Morais, o motorista do veículo envolvido no acidente fugiu do local. Entretanto, a placa do carro caiu e permaneceu na pista. Assim, a polícia já conseguiu identificar o carro.

A PRF não divulgou a previsão para liberação da pista.