Curta anapolino é selecionado para Festival Internacional de Cinema Ambiental

O curta-metragem anapolino “Entredentes” sagrou-se como selecionado para o Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA) de 2023. A produção aborda com sensibilidade a vida de um casal que está prestes a se separar – já que um planeja alçar novos voos enquanto o outro se entrega a essa nova condição.

Dirigido por Daniel Sena, a obra parte de uma reeleitura do conto “Os Sobreviventes”, de Caio Fernando Abreu – renomado jornalista, escritor e dramaturgo gaúcho.

Ao contrário da obra literária, que apresenta o personagem fixado em uma empresa multinacional, o curta faz esse recorte utilizando o trabalho em um cargo público. O mesmo acontece quando entra em cena a orientação sexual, que no caso do conto é centrada em um casal cis e, no audiovisual, já parte para a realidade LGBTQIA+.

A obra explora as frustrações e aspirações de intelectuais sem sucesso que acabam conversando com o imaginário de moradores de uma cidade que, apesar de ter uma certa diversidade, também pode ser considerada interiorana. Com esse pano de fundo, o município de Anápolis se transformou em um grande palco para o desenrolar da trama do curta.

A sugestão da temática partiu dos atores Alê Carneiro e Alexandre El Afiouni, os protagonistas da obra, e foi abraçada e transformada em roteiro por Daniel Sena. O reconhecimento alcançado pela seleção no festival materializa os desejos dos atores, que até então tinham a carreira predominantemente no teatro, de adentrarem o mundo do cinema.

A íntegra da produção ainda não está disponível online, mas sessões de exibição ocorrerão em Anápolis. Nesta sexta-feira (06), será possível assisti-lo no auditório do Sesc Jundiaí às 19:30h, no sábado será na Escola de Teatro de Anápolis (ETA) às 18h, e no final do mês, na quarta-feira (28), haverá exibição ao vivo pelo Youtube às 19:30h.

Vale ressaltar que a obra foi contemplada pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis, e foi filmada integralmente no município.