Luciano Camargo e Rosa de Saron são as atrações religiosas do Arraiana 2023

O cantor evangélico Luciano Camargo, que fazia dupla com o irmão Zezé, e a banda católica Rosa de Saron, são as atrações religiosas do Arraiana 2023.

As apresentações estão marcadas para os dias 25 de 27 de julho, respectivamente. No mesmo dia de Luciano, também haverá show da banda Morada.

Eles se juntam a dupla Maiara e Maraisa, Wesley Safadão e Felipe Araújo, que já estavam confirmados no evento.

Realizado anualmente para comemorar o aniversário de Anápolis, o Arraiana está previsto para ser sediado no Estádio Jonas Duarte, na Avenida Brasil Sul.

O evento também arrecada alimentos para famílias em vulnerabilidade social e instituições filantrópicas.