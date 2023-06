Sebrae Goiás abre processo seletivo com salários de até R$ 7,5 mil e diversos benefícios

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com salários de até R$ 7,5 mil.

Ao todo, são duas oportunidades disponíveis para o cargo de analista regional destinadas às cidades de Goianésia e Porangatu.

Para pleitear uma das vagas, é necessário se inscrever por meio do site do Instituto Verbena – banca responsável pelo certame – até o dia 14 de junho.

Entre os requisitos para a participação no concurso, estão: possuir ensino superior completo em qualquer área de conhecimento e diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

O certame será composto por três etapas, sendo elas análise curricular e documental, prova objetiva e discursiva e entrevista individual.

Os candidatos selecionados no processo seletivo receberão plano de saúde, previdência privada complementar, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação e/ou refeição, plano odontológico, auxílio babá, creche, educação e transporte.

Mais informações estão disponíveis no edital.