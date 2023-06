Dois homens matam jovem dentro de bar em Goiânia por ele ‘conversar demais’

Um jovem, de 24 anos, morreu após ser baleado por dois homens, de 36 e 23, dentro de um bar no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. A fatalidade aconteceu na madrugada deste sábado (03).

Conforme apurado pelo Portal 6, a motivação para o crime teria sido uma irritação por parte dos suspeitos devido a vítima estar “conversando demais” e “atormentando” os suspeitos.

A situação ocorreu por volta das 02h momento em que os homens entraram no estabelecimento, enquanto a vítima estava sentada em uma mesa bebendo cerveja.

Em um dado momento, o jovem foi até o banheiro do comércio, encontrou os dois suspeitos e decidiu iniciar um diálogo. Irritados pela conversa do rapaz, os homens retiraram uma arma de fogo e efetuaram aproximadamente 9 disparos contra o jovem. Após a ação, os autores saíram a pé do local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no bar para averiguar a situação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamada e atestou o óbito do rapaz no local.

Após colher alguns depoimentos, os agentes localizaram o endereço dos autores e deslocaram até a residência. Por lá foram encontrados dois aparelhos iPhone, uma caixa de munições e uma pistola calibre 40. Em um dos celulares, os agentes também flagraram algumas conversas onde um dos homens confessava ter realizado o homicídio.

Os dois suspeitos tinham passagem pela policia e, um deles, utilizava uma tornozeleira eletrônica. Os objetos foram apreendidos e os homens foram encaminhados até uma Central Geral de Flagrantes para as demais providências cabíveis.