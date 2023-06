Motociclista passa reto em sinal de pare, bate em poste e morre em Goiânia

Um homem, de 49 anos, morreu após colidir contra um poste no residencial Goiânia Viva, em Goiânia. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (03).

O Portal 6 apurou que o incidente ocorreu por volta das 07h, momento em que a vítima trafegava com uma motocicleta pela Avenida Gabriel Henrique de Araújo, sentido próximo a Leste Oeste.

Em um determinado momento, o condutor passou reto no sinal de pare, no fim de uma rua.

Mesmo não havendo nenhum carro na pista, o motociclista acabou se chocando contra um poste de iluminação que estava localizado há poucos metros. Alguns populares que estavam presentes no momento tentaram prestar socorro, mas o homem faleceu no local.

A Polícia Militar (PM), juntamente com uma equipe da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), foi acionada e esteve no local. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no trecho para a retirada do corpo.