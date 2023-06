Notícia boa para aposentados e pensionistas que ganham mais de 1 salário

Os aposentados e pensionistas que ganham mais de 1 salário foram agraciados com uma notícias pra lá de boa. Desde quinta-feira (1º), o Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) começou a pagar a a antecipação do 13º salário.

A primeira parcela do abono salarial é equivalente a 50% e está sendo depositada nas contas bancárias juntamente com o benefício mensal que é referente ao mês de maio. Vale lembrar que o calendário deste mês se estende até o dia 07 de junho.

Conforme anunciado pelo órgãos, os primeiros a receberem o pagamento serão aquelas pessoas que possuem os cartões de benefícios que terminam em 1 e 6. Já no dia 02 do mesmo mês, será a vez dos beneficiários que fazem parte dos grupos 2 e 7 e, assim, sucessivamente.

Além de receber mais de 1 salário, para obter o benefício é necessário que as pessoas que possuem titulares de aposentadoria, benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, auxílio-reclusão e pensão por morte.

Para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) – que é concedido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência carentes, que comprovam renda mensal de até 25% do salário mínimo por pessoa da família – o pagamento do abono anual não faz jus a essa pessoa. Além disso, as pessoas que possuem Renda Mensal Vitalícia.

É importante lembrar que os beneficiários que também recebem o piso nacional já vem recebendo a primeira parcela do pagamento do Instituto Nacional do Seguro Nacional com o benefício mensal desde o dia 25 de maio.

Normalmente, o regime de pagamento costuma funcionar de sempre ser um grupo por dia. Outro lembrete que quem recebe o benefício deve lembrar é que desde o dia 1º de junho, os solicitantes que possuírem cartões de pagamento com final 6 já estão librados para receber o valor.

