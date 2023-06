Três pessoas morrem após carro bater em outro veículo, perder o controle e se chocar contra árvore, em Goiânia

Um acidente de carro ocorrido na madrugada deste domingo (04) resultou em três vítimas fatais. O caso aconteceu no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, depois que o condutor de um Ford Ka perdeu a direção e colidiu contra uma árvore.

O acidente se deu na Avenida Goiás quando o motorista do automóvel, em alta velocidade, se chocou contra um Ford Fiesta, o que o levou a perder o controle do veículo, subir no canteiro central e bater contra uma árvore.

No carro, estavam cinco pessoas, sendo uma mulher de 21 anos, que foi reanimada, entubada e conduzida ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado grave.

Outra vítima, do sexo masculino, de 26 anos, foi encaminhado sem ferimentos graves ao hospital. Já os demais, uma mulher de 24 anos, um homem de 25 anos e o motorista, que não foi possível identificar pela natureza do acidente e falta de documentação pessoal, morreram no local.

O condutor do Ford Fiesta, que realizou teste de alcoolemia e não apresentou indícios de ingestão de bebida alcoólica, também não sofreu lesões.