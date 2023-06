Anitta apresentará música inédita em show na final da Champions League

MÔNICA BERGAMO, SP – A cantora Anitta prepara uma surpresa para a apresentação que fará na final da Champions League, em Istambul, no sábado (10). Ela cantará, pela primeira vez, um trecho de “Funk Rave”, música nova que deverá ser lançada ainda neste mês e faz parte do seu próximo álbum. A informação foi confirmada por interlocutores da artista ouvidos pela coluna.

Anitta chegou nesta segunda (5) na Turquia para dar início aos ensaios do show, que terá o acompanhamento de bailarinos. Ela também fará uma performance de “Envolver”, hit lançado em 2022 e que a consagrou no cenário pop internacional.

Além de Anitta, o cantor e compositor nigeriano Burna Boy também se apresentará na abertura. A final entre Manchester City e Inter de Milão será realizada às 16h, e terá transmissão em TV aberta no Brasil pelo SBT.

Anitta já cantou em outros eventos esportivos, como nas Olimpíadas do Brasil, em 2016, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, no Maracanã.

Em 2019, ela se apresentou na final da Libertadores em Lima, no Peru. Dois anos depois, foi a vez de o público de Montevidéu, no Uruguai, acompanhar de perto a performance dela na final da mesma competição.

O novo álbum da brasileira será todo dedicado ao funk com letras em inglês e em espanhol. Será o seu primeiro trabalho de Anitta com a gravadora Republic Records, a mesma de artistas como Taylor Swifft, The Weeknd e Ariana Grande.