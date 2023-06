Caminhonete bate em carro e o lança contra mureta do Feirão do IAPC; veja vídeo

Em uma cena flagrada por câmeras de segurança neste domingo (04), uma caminhonete Toyota Hillux de cor prata atingiu a traseira de um Chevrolet Classic de mesma cor, no Bairro Jardim Goiano, em Anápolis. A pancada acabou lançando o carro contra a calçada e o veículo ficou preso na lateral do Feirão do IAPC.

No vídeo é possível perceber o carro parando ao lado de um cruzamento, na esquina de onde fica o Colégio Estadual Américo Borges de Carvalho. Em poucos segundos, ele é atingido na traseira e empurrado para fora do campo da filmagem.

Em seguida, o veículo de maior porte sai em fuga virando na esquina da escola e deixando o local com velocidade. Não foram divulgadas informações acerca de quem seria o condutor da Hillux.

Haviam duas mulheres no Classic e, apesar do susto, foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) sem grandes ferimentos. A condutora tem 56 anos e estava acompanhada de uma familiar e ambas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O carro foi retirado da mureta pelos agentes da Polícia Militar (PM) e entregue de volta ao proprietário, que era marido da mulher que o dirigia no momento.