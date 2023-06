Faculdade Católica de Anápolis fecha acordo com instituições internacionais e abre inscrições para curso de medicina

A Faculdade Católica de Anápolis fechou acordo com a Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB) e a Universidad Nordeste Del Paraguay (UNDP), e abriu nesta segunda-feira (05) as inscrições para o Programa Acadêmico Internacional de Medicina.

“Essa união educacional é única e inovadora, oferecendo o melhor ensino da América Latina, com uma estrutura tecnologicamente avançada para formar, capacitar, motivar e atualizar médicos”, destacou a instituição em comunicado enviado ao Portal 6.

Interessados têm até 25 de julho para inscrever-se no exame de admissão, através do endereço medicinacatolica.com.br. As aulas começam no dia 1º de agosto deste ano, na Católica de Anápolis, e os selecionados poderão escolher entre os períodos matutino, vespertino ou noturno.

De acordo com a faculdade, o Programa Acadêmico Internacional de Medicina conta com ensino híbrido bilíngue com aulas ministradas em português e espanhol. Além disso, prepara os alunos para uma experiência médica abrangente, permitindo que eles escolham prosseguir seus estudos na UCB ou na UNDP.

A UCB é uma instituição de ensino católica com 57 anos de tradição na Bolívia, credenciada com o selo de qualidade do Mercosul e convênios internacionais. Já a UNDP forma profissionais de excelência há mais de 15 anos e possui uma rede de hospitais de alta complexidade para a realização de aulas práticas já a partir do segundo ano de medicina.

Segundo a Católica de Anápolis, a parceria tem “como objetivo proporcionar uma chance igualitária a todos aqueles que desejam estudar medicina, superando as dificuldades enfrentadas por muitos que veem seus sonhos desvanecerem devido à distribuição restrita de vagas entre concorrentes com maior poder aquisitivo”. O valor inicial do curso é de R$ 3.632,25.