Homem confronta polícia e morre após fazer companheira refém e assassiná-la, em Trindade

Em um confronto, Deivison Ataniel Alves, de 38 anos, foi morto por agentes da Polícia Militar (PM) após fazer de refém e disparar contra a própria esposa, Daiane Rosalina, de 36 anos. A mulher também veio a óbito, o caso aconteceu no Setor Palmares, em Trindade.

O Portal 6 apurou que tudo teria começado com uma briga entre o casal, e que o homem estava sob efeito de álcool e drogas. A mãe da vítima percebeu a situação entre eles e tentou intervir, mas foi ameaçada pelo genro, que portava uma arma de fogo.

Ele chegou a disparar contra a senhora e, por isso, ela decidiu acionar a polícia e alertar que a filha estava sob poder de Deivison. Quatro agentes se deslocaram até o local e constataram que o suspeito estava no quintal com a refém.

Em meio aos disparos ouvidos na região, vizinhos alegavam terem escutado a vítima gritando “ele atirou em mim”, e ele dizendo “vou matar todo mundo”.

Após a gritaria, novos tiros foram ouvidos e em seguida tudo ficou em silêncio. Os policiais chamaram o nome do homem mas não tiveram resposta. Adentraram então dois deles pelos fundos e três pela frente, montando o cerco, momento no qual descobriram bebidas e indícios de drogas espalhados pelo quintal.

Encontraram Deivison no quintal dos fundos, com todas as luzes apagadas e debruçado sobre o corpo da vítima, ainda apontando a arma para ela. Perceberam também que ela já estava desacordada e com sangue no rosto. Ao solicitarem a rendição, os agentes foram respondidos com tiros.

Frente à agressão, reagiram e alvejaram o suspeito. O homem ficou então incapacitado, mas ainda vivo, momento no qual foi retirada a arma e ele foi rendido.

Foram encontradas diversas passagens criminais na ficha de Deivison, sendo duas delas por ameaçar a companheira com arma de fogo. Tanto ele quanto Daiane acabaram vindo à óbito, constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A ocorrência foi registrada e periciada pela Polícia Civil (PC), e o Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local e efetuou a retirada dos corpos.