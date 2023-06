Homem que passou a perseguir a ex e o atual é preso após ameaçá-los com arma em bar de Anápolis

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), de Anápolis, prendeu, nesta segunda-feira (05), um homem que ameaçava e perseguia a ex.

De acordo com a DEAM, o homem foi preso após ir armado até um bar, no sábado (27).

Segundo a delegada Isabella Joy, para não ser encontrada, a mulher teve que se esconder no banheiro do estabelecimento comercial.

Além disso, o homem provocava temor na vítima e nos familiares com as constantes ameaças. Ele também invadia a casa e descumpria medidas protetivas contra a ex.

O suspeito está preso de maneira preventiva e a disposição do judiciário para que sejam tomadas as devidas providências legais.