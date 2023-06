Na Câmara, José Fernandes apresenta documentos comprovando que não existem condenações contra ele

O vereador José Fernandes (MDB) apresentou nesta segunda-feira (05), na Câmara Municipal de Anápolis, certidões de nada consta no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e na Justiça Federal. O documento foi entregue aos parlamentares presentes e à imprensa que cobria a primeira sessão ordinária de junho.

“Não sou réu, não respondo por qualquer processo criminal. Vocês podem vasculhar o que quiser da minha vida”, afirmou, complementando que desde que questionou o prefeito Roberto Naves (PP) na audiência pública de prestação de contas tem sido bombardeado pela máquina de boataria ligada à Administração Municipal.

Além de solicitar informações a respeito do perdão de dívidas concedido a templos e a maçonaria, José Fernandes também cobrou explicações do prefeito sobre a gestão da saúde, o detalhamento dos gastos com publicidade e propaganda e a fazenda de R$ 12 milhões que familiares do de Luiz Carlos Ribeiro da Silva disseram à Polícia Civil (PC) ser propriedade de Roberto em sociedade com o fazendeiro assassinado.

“Isso foi simplesmente transparência, papel que irei fazer até o último dia como vereador e como cidadão”, destacou, alertando aos demais parlamentares que ataques como o que ele recebeu, como forma de intimidação, atingem todo o Poder Legislativo. “Hoje as mentiras são contra mim, mas amanhã podem ser contra qualquer outro aqui”, refletiu.

José Fernandes terminou dizendo que estudou para ter uma profissão [é médico ortopedista e legista] e não depende de cargo público. Disse ainda que continuará exercendo o mandato de vereador com independência e terminará da forma como entrou. “Com a ficha limpa, como sempre sai de todos os lugares que passei”.