Patrão vai buscar funcionário para trabalhar e encontra ele morto, em Anápolis

Um homem, de 52 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (05), no Sítio Recreio Vale das Laranjeiras, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a vítima foi encontrada pelo patrão, de 50 anos, que havia ido buscá-lo para trabalhar.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e encontrou o corpo com perfurações que teriam sido provocadas por arma branca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas só pôde constatar o óbito da vítima.

A equipe do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) também esteve no local e deu início a investigação do crime. Foi realizada a perícia e solicitado um exame cadavérico.