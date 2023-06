Criança de 06 anos morre após ser picada por escorpião dentro de casa, em Morrinhos

Lorenzo Ferreira de Almeida, de apenas 06 anos, faleceu após ser picado por um escorpião dentro da própria casa, no Setor São Francisco de Assis, em Morrinhos. O caso aconteceu no sábado (03).

Na ocasião, o menino havia dado entrada no Hospital Municipal de Morrinhos consciente, mas com quadro de vômito, hiperemia (congestão sanguínea em determinada região do corpo) e fraqueza.

Mesmo com a aplicação do antídoto para o veneno do escorpião, Lorenzo teve um agravamento do quadro e foi transferido para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia. Ele foi hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local, mas não resistiu.

Nas redes sociais, a mãe da criança, Brunna Cristynna, compartilhou algumas homenagens feitas por amigos e familiares e ressaltou a saudade e o amor que sente pelo filho.

“Olha, filho. Quantas pessoas vão sentir sua falta…Você é um guerreiro! Agora você é a estrelinha mais linda do céu. Amor da minha vida! Para sempre vou te amar”, escreveu ela.

O velório do menino acontecerá ainda nesta terça-feira (06), em Morrinhos. Já o sepultamento está previsto para acontecer no Cemitério Municipal São Francisco de Assis às 17h.