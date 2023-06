Tamanduá filhote é resgatado agarrado ao corpo da mãe morta em Goiás; veja o vídeo

Em uma cena que toca os sentimentos, os bombeiros realizaram um resgate às margens da BR-156, em Itaberaí. Eles encontraram um filhote de tamanduá-bandeira agarrado ao corpo da mãe já falecida por um possível atropelamento.

Em meio ao sol da tarde do último domingo (04), o pequenino se segurava firme na genitora, sem entender por que ela não se movia. Após perceberem do que se tratava, os agentes delicadamente o retiraram e levaram para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Goiânia.

Apesar da exposição à que foi submetido, o animalzinho não tinha nenhum ferimento e lidou bem com o resgate, chegando ileso à nova casa. De acordo com as condições que ele apresentar, poderá ser libertado novamente na natureza.

A principal hipótese da corporação para a morte da mãe é o atropelamento, muito comum nas zonas rurais do estado. Em regiões como a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis, que contam com amplas reservas de fauna e flora, é possível encontrar diversas placas alertando para a presença dos animais.

Com o avanço dos centros urbanos, os casos de resgate se tornam cada vez mais comuns. Segundo o Corpo de Bombeiros, as situações são crescentes e frisam a importância do Cetas, para gerir e recuperar os habitantes do cerrado, em especial aqueles em extinção, como é o caso dos tamanduás-bandeira.