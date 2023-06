Vacinação contra Pólio e Meningite tem faixa etária ampliada em Anápolis; saiba quem pode e onde tomar

Foi iniciada uma nova fase, nesta segunda-feira (05), de vacinação contra a meningite, através da vacina ACWY, alcançando crianças e adolescentes entre 11 a 15 anos, em Anápolis. Outra campanha de imunização ativa é a contra o pólio, aplicada nos primeiros dias de vida dos pequenos.

A chamada vacina meningocócica conjugada quadrivalente (ACWY) seguia, até então, o calendário nacional e só era disponibilizada na rede pública até a faixa etária de 11 anos.

Em outro caso, a vacina contra a meningite C novamente será aplicada em crianças de três meses, cinco meses ou que tenham completado um ano. Outra continuação é a da vacina oral contra a Poliomielite (VOP), conhecida como a “gotinha”.

Esta última estará disponível a partir desta terça-feira (06), após uma temporada de escassez e desabastecimento em todo o Brasil. O Programa Nacional de Imunização, através do calendário proposto, sinaliza a realização de uma dose aos 15 meses e outra aos 04 anos. Crianças que tenham passado da idade apontada sem a “gotinha”, podem ainda ser imunizadas antes de completar 05 anos.

Onde ir

Dentre os locais onde é possível se vacinar, em Anápolis, funcionam entre as 07:30h e as 16h os postos do Abadia Lopes Fonseca, Adriana Parque, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis. Ocorrerão também nos Jardim o Alexandrina, Jardim das Oliveiras, Jardim Guanabara e Jardim Suíço.

Além destes, também haverão nos Bairros JK, João Luiz de Oliveira, Maracanã, Munir Calixto, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Vila Fabril, Vila Formosa e Vila Norte. Já em outro horário, das 07:30h e às 18h, no Arco-Íris, Parque dos Pirineus e Vivian Parque.

Outras localidades, com vacinação entre às 07:30h e 21h, serão o Anexo Itamaraty, Bairro de Lourdes, Filostro Machado, Parque Iracema, Recanto do Sol, São José, Ilion Fleury (Osego) e Vila União.

Por fim, postos volantes também funcionarão entre às 07:30h e 16h estarão na Vila Esperança e Santa Isabel nas segundas-feiras, na Praça Dom Emanuel, Interlândia, Souzânia, Goialândia, Branápolis e Vila São Vicente às terças-feiras.

Às quartas-feiras, estarão no Maracananzinho, Paraíso e Joanápolis. Às quintas-feiras nos Jardins Esperança e Das Américas e às sextas-feiras na Santos Dumont.