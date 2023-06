Com a temporada do Araguaia chegando, confira as maravilhas que Aruanã oferece

A temporada do Araguaia, uma das mais esperadas do ano pelos goianos já está batendo na porta. Com a previsão de receber cerca de 1 milhão de turistas, o Governo de Goiás investiu mais de R$ 14 milhões.

Para muito além da pesca, há várias atividades que a região, especialmente em Aruanã, oferecem ao público.

Priscilla Godoy, secretária de Turismo do município, revelou ao Portal 6 que o evento, como já é tradição, irá durar todo o mês de julho e contou um pouco mais sobre as atrações que os turistas podem esperar.

O fato de estar localizada no encontro dos rios Vermelho e Araguaia, na planície de um grande vale, já garante por si só uma vista de tirar o fôlego.

A titular da pasta pontuou ainda que Aruanã esconde muitos segredos e experiências únicas. “Além do turismo de pesca, tem o turismo de camping, náutico, de observação e de aventura”.

Priscilla Godoy elenca que, fora os rios com águas transparentes perfeitos para o mergulho, a cidade possui belos ninhais, repletos de pássaros e com uma flora impecável.

O turismo étnico também é uma das grandes atrações, devido à presença indígena da tribo Karajá, na aldeia Buridina.

“Aqui temos a aldeia indígena que influencia na cultura da cidade. Na aldeia tem um museu com artesanato local”, afirma a secretária.

“Já a noite aqui é movimentada pelos restaurantes e distribuidoras que estão localizadas no Centro da cidade. Estamos com dois novos restaurantes aqui, o Trilhas do Araguaia que é voltado para petiscos e hambúrgueres, e o Mediterrâneo que trouxe uma novidade para a cidade com uma cozinha com mais variedade de frutos do mar e massas”, completa.