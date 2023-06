Presidente da Agetul rebate vídeo polêmico sobre Mutirama: “não sabe o que está falando”

Após um polêmico vídeo publicado nas redes sociais, criticando o Mutirama, em Goiânia, o presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos E Lazer (Agetul), Valdery José da Silva Júnior, saiu em defesa do parque de diversões.

Isso porque o produtor de conteúdo Valcio Vasconcelos, mais conhecido como “Firegol”, fez uma postagem dentro do ponto turístico da capitaL, fazendo críticas aos brinquedos e à estrutura disponibilizada.

Nas imagens que viralizaram, ele afirma que o parque está “praticamente abandonado” e que muitas pessoas pararam de frequentá-lo, pois a maioria dos brinquedos estaria parada.

“Tentei demonstrar um pouco de felicidade, mas esse parque me deixou triste, então eu fui embora”, conclui o jovem de 19 anos, ao final do vídeo.

Ao Portal 6, Firegol disse que amava ir ao Mutirama com a família quando era criança, mas que deixou de ir após os incidentes que ocorreram há cerca de seis anos.

Assim, ele pensou em gravar a reação dele indo novamente ao parque e vendo o que mudou.

“Eu fico bem triste porque foi algo que participou da minha infância e hoje está praticamente abandonado, só está diminuindo a quantidade de brinquedos”, destacou.

Além disso, o produtor de conteúdo apontou que, no dia em que fez as gravações [uma sexta-feira, dia 02], tinha muito menos visitantes do que quando ele era criança.

“Alguns brinquedos necessitam de um tanto de pessoas pra funcionar e, como tem poucas pessoas, não dá pra você ir nos brinquedos que você quer. Então, tinha que esperar horas até juntar um tanto de pessoas pra conseguir ir”.

Depois de conversar com o jovem, a reportagem entrou em contato com Valdery, que rebateu as acusações feitas no vídeo.

“Esse menino [Firegol] não sabe o que está falando, essa não é a realidade. O Mutirama é o único parque gratuito do mundo e a Prefeitura não tem medido esforços para garantir o parque aberto e gratuito”.

O secretário, que assumiu a Agetul em 2021, afirma que recebeu o parque, de fato, em uma situação deplorável, fechado desde 2017 após o acidente no brinquedo Twister – que feriu 16 pessoas.

Além disso, o Mutirama estava com apenas oito aparelhos em condições de uso. Agora, segundo Valdery, 23 das 27 atrações.

Dos quatro que ainda estão parados, o presidente da Agetul listou a situação de cada um deles.

O Teleférico está parado desde 2015, mas está em fase de reparos. Já a Montanha-Russa tem condições de funcionar, mas por questões de segurança não está liberada.

“O brinquedo foi comprada em 2012, já com 42 anos, sucateada, e agora precisa passar por reparos técnicos que não compensa. O ideal é trocar por uma nova e estamos em tratativas com uma empresa especializada”, explicou.

Além disso, a Mini-Montanha Russa está com os trilhos quebrados, após a queda de uma árvore e exige um conserto muito criterioso com uma empresa especializada nesse tipo de brinquedo.

Por fim, a Casa Mal Assombrada é a que mais chamou a atenção. Isso porque ela teve parte do material roubado e a outra parte vandalizada.

Sendo assim, a parte cênica e equipamentos de som e vídeo foram subtraídos, ficando apenas o trilho e o carrinho.

“Não é simplesmente chamar qualquer empresa para fazer os consertos. Tem que ter critérios, com a parte técnica, profissional. A gente licitou a reforma da Casa Mal Assombrada, mas nenhuma empresa tinha capacidade para consertar, por não ser especializada em parque de diversão”, detalhou Valdery.

O presidente da Agetul também apontou que existe uma equipe dentro do parque que faz a manutenção diária dos brinquedos e existe todo um time para garantir a segurança e qualidade dos equipamentos no Mutirama.

Por fim, o secretário destacou que o parque recebe em média 20 mil visitantes semanais em baixa temporada e de 40 a 60 mil em alta temporada.

A cada final de semana, ele apontou que seriam entre 04 e 10 mil pessoas, sendo metade desse número nas quintas e sextas.