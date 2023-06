Preso pela CPE de Anápolis, jovem confessa ter enforcado idoso até a morte e dá detalhes do crime

Policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis localizaram e prenderam, na última terça-feira (06), os dois jovens, de 18 e 19 anos, responsáveis por um latrocínio em Porto Nacional (TO).

O crime ocorreu no último dia 03 e, desde então, eles se encontravam foragidos no território goiano.

Através de uma ação conjunta da CPE com a Polícia Militar do Estado de Goiás, Tocantins e também do Distrito Federal, foi possível localizá-los próximo ao município de Abadiânia, enquanto tentavam fugir até Brasília.

Após ter a fuga frustrada pelas autoridades, ambos confessaram o crime, admitindo ter enforcado a vítima, um idoso de 62 anos, na própria residência.

A confissão foi toda gravada em vídeo e pode ser assistida a seguir:

Os jovens também informaram o local onde esconderam o corpo da vítima após o latrocínio.

Após tais desdobramentos, eles foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Centro de Anápolis, onde foram autuados pelo crime de ocultação de cadáver.