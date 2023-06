Saneago assina novo contrato e promete mais equipes para tapar buracos em Anápolis

A situação dos mais de 1.800 buracos em aberto nas ruas de Anápolis deve ganhar novos desdobramentos em breve.

Essa informação foi confirmada ao Portal 6 na manhã desta quarta-feira (07), em entrevista com o vereador Jakson Charles (PSB) na Câmara Municipal.

Ainda na tarde de ontem (06), a reportagem trouxe com exclusividade os detalhes desse cenário. Na ocasião, o presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), Robson Torres, explicou a problemática por trás dos buracos em aberto e disse que já estava buscando apoio junto ao Poder Público.

Fato esse que foi amparado por Jakson Charles na entrevista: “Atendendo o pedido e apelo de Robson, que nos pediu esse apoio político, buscamos contato com o presidente da Saneago (Ricardo Soavinski), que assumiu o compromisso de resolver essa questão”.

“Houve um problema com a renovação do contrato, questões administrativas mesmo, mas a Saneago já tomou as providências, regularizando tudo e o contrato já está assinado”, completou o parlamentar.

Ao Portal 6, Robson Torres havia explicado que a complicação se passava não só pelas pendências no contrato, mas também pelo baixo número de equipes nas ruas empenhadas em tapar os buracos já existentes.

E esse foi outro tópico atualizado pelo vereador. “Hoje estamos com duas equipes trabalhando nisso, mas o presidente (da Saneago) afirmou que vai designar quantas forem preciso para deixar o serviço em dia”, afirmou.

Em nota-resposta à reportagem, a empresa já havia mencionado o empreendimento de uma força-tarefa nessa missão, com um prazo de finalização de até o final do mês de julho.