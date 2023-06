Com novo Farmácia Popular, goianos em situação de vulnerabilidade passam a ter acesso gratuito a medicamentos

O Governo Federal anunciou nesta semana o lançamento do novo Farmácia Popular. Com isso, goianos em situação de vulnerabilidade passam a ter acesso gratuito a medicamentos.

O programa agora garante aos beneficiários do Bolsa Família a gratuidade para todos os 40 medicamentos disponíveis no rol do Farmácia Popular.

Para isso, basta procurar uma farmácia credenciada e apresentar receita médica, documento de identidade e CPF.

O reconhecimento do vínculo com o Bolsa Família, de acordo com o Ministério da Saúde, será feito automaticamente pelo sistema, não sendo necessário cadastro prévio.

Ao Portal 6, o presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (Sindifargo), Marçal Soares, avaliou como o mercado enxergou a medida.

“Muitas pessoas que precisavam e não tinham acesso a esses medicamentos passarão a ter. É um novo sistema, com mais controle, que será muito positivo para os beneficiários”, destacou.

Por outro lado, Marçal indicou que o novo Farmácia Popular não deve gerar impactos significativos para Anápolis – que possui um dos maiores polos farmacêuticos do Brasil.

“As indústrias aqui já trabalham 24h por dia, sete dias por semana, no limite da produção. Um ou outro produto pode ter um aumento, mas não deve representar mais do que 1% a mais da produção atual”.

Outra novidade anunciada pelo Governo Federal é que, no novo formato do Farmácia Popular, todas as mulheres podem retirar gratuitamente medicamentos indicados para o tratamento da osteoporose, além de contraceptivos.

Já os remédios para asma, hipertensão e diabetes que integram o rol do Farmácia Popular seguem gratuitos para todos os públicos.