Venda de alianças dispara em Goiânia com chegada de Dia dos Namorados

Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda-feira (12), as joalherias e lojas especializadas em alianças costumam ver uma disparada na venda deste produto.

Em 2023, não foi diferente. O Portal 6 entrou em contato com diferentes comerciantes do ramo para entender como esse fenômeno foi sentido pelos lojistas em Goiânia.

Domingas Gualberto, gerente da Fábrica de Alianças, localizada no setor Campinas, afirmou que esta época é uma das mais lucrativas do ano.

“Nessa ‘semana dos Namorados’, as vendas aumentam bastante. Só nesses dias, a gente vende mais do que no mês anterior inteiro”, destacou.

Ela apontou também que os pedidos que mais têm saído são por alianças tradicionais – que são aquelas sem ornamentos, mais finas. “Nunca sai de moda”, indicou a comerciante.

Por trabalhar com diferentes materiais, o preço dos anéis varia bastante. Para aqueles de prata, a média está na faixa de R$ 290.

Já para alianças de ouro 12 quilates (k), o valor está na casa dos R$750. Já as de ouro 18 k estão saindo a partir de R$ 1.020.

Por sua vez, a revendedora Maria Passos, proprietária do site iTungstênio, afirmou que os clientes dela acabam indo por outro caminho.

A comerciante, que trabalha exclusivamente com alianças de tungstênio, afirma que os produtos são bastante procurados nessa época pelo valor agregado – na faixa dos R$ 380 pelo par.

“Esse material, quando é de qualidade, acaba sendo mais duradouro e fica mais em conta. Hoje o pessoal procura muito pelos anéis de tungstênio”.

Os pedidos também fogem da aliança tradicional, visto que Maria tem vendido mais alianças com ornamentos especiais.