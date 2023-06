Empresária de Anápolis sofre AVC e aguarda há 9 dias transferência para capital

A empresária anapolina Flávia Gomes de Oliveira, de 32 anos, aguarda, há nove dias, uma vaga para fazer a transferência para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, segundo a família.

A mulher foi hospitalizada na quinta-feira (1º) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), após ser vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com familiares, inicialmente, Flávia apresentava sinais de imunidade baixa e, por isso, foi levada até uma unidade de saúde. No local, ela foi identificada com o início de um quadro de AVC isquêmico – quando há a obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais – e foi encaminhada até uma UTI.

Ao longo da hospitalização, a mulher foi vítima de um segundo AVC, desta vez hemorrágico – em que há o rompimento de um vaso cerebral -, o que agravou ainda mais o quadro clínico dela.

Segundo parentes da paciente, o médico responsável afirmou que o estado de saúde dela é gravíssimo e que ela corre risco de vida caso permaneça na unidade.

“Ela não está bem. Cada dia que passa ela fica pior. Todos nós da família estamos desesperados porque ela está correndo esse risco de vida e precisa dessa vaga” diz a prima dela, Libna Rezende.

Em nota, o Heana afirmou que o pedido de transferência da paciente foi feito na quarta-feira (07) e que está inserida no Sistema de Regulação, onde aguarda uma vaga para o HDT.

Segundo a Secretaria da Saúde de Goiás (SES), o Complexo Regulador do estado está em busca de uma vaga para a Flavia na própria rede, além do Hospital das Clínicas e na Santa Casa.

Ela segue internada no Hospital Estadual de Anápolis, onde passa por exames e é acompanhada pela equipe médica local.