Bilhete é deixado em para-brisa de carro e o que estava escrito chama atenção

Uma mulher precisou recorrer à delegacia de Campo Grande (MS) após encontrar um bilhete deixado no para-brisa do carro dela. O caso viralizou.

A vítima, de 28 anos, não teve a identidade divulgada, mas revelou às autoridades que teve uma discussão com um homem, por causa da vaga de estacionamento. Porém, o desfecho foi um tanto diferente.

Ela relatou que tem o costume de deixar o carro no espaço privado do prédio em que trabalha. No entanto, no último dia 31 de maio, precisou deixá-lo na rua.

Quando desceu do veículo, foi abordada pelo outro motorista, que perguntou se ela não tinha ‘bom senso’ para parar em uma única vaga, tendo em vista que ela estaria ocupando mais espaço que o necessário.

Para não se atrasar para o trabalho e nem se desgastar com a discussão, a vítima conta que apenas saiu e foi embora. Às 18h, quando retornou para buscar o carro, encontrou o bilhete e um ‘presente’.

“Não se prolifere”, foi o que escreveu o homem. Ao lado, ele deixou um preservativo comum, encontrado em postos de saúde.

A mulher contou que descobriu que o indivíduo se tratava de um diretor financeiro de uma agência. Inclusive, conseguiu o número dele. Porém, preferiu ir à delegacia da região e realizar o boletim de ocorrência.