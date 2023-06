Foragido da Justiça por explodir caixas é morto durante confronto com a PM

Laurêncio Francisco da Silva, conhecido como Véio Laurêncio, que estava foragido da Justiça por crimes de roubo, morreu nesta sexta-feira (09) durante um confronto com a Polícia Militar (PM), em Aparecida de Goiânia.T

O embate ocorreu no decorrer de uma tentativa de cumprimento de um mandado de prisão contra o suspeito. Na ocasião, o homem atirou contra a equipe de policiais, dando início ao confronto.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) chegou a ser acionada, no entanto, o suspeito acabou não resistindo.

De acordo com a PM, junto com o homem foram encontrados uma identidade falsa, três cartões de crédito, também com nomes falsos, além de uma arma de fogo.

Laurêncio era procurado nos estados de Goiás, Alagoas, Rondônia, Pará e Mato Grosso, suspeito de assaltar bancos por meio de explosões de caixas eletrônicos e sequestros.

Ele também estava sendo investigado por uma suposta participação em um grupo que tinha como objetivo roubar cofres de agências bancárias de Anápolis com armas pesadas e explosivos, em 2016.