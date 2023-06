Goianos que têm dívidas de até R$ 5 mil poderão limpar o nome com novo programa do Governo Federal

O Governo Federal lançou o programa Desenrola Brasil. A iniciativa visa renegociar as dívidas de milhões de brasileiros.

A implementação ocorreu por meio da Medida Provisória (MP) publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última terça-feira (06).

Os goianos com débitos de até R$ 5 mil poderão limpar o nome. O pagamento poderá ser feito à vista ou parcelado em até 60 meses, com desconto e juros mais baixos.

Os primeiros inadimplentes atendidos pelo programa serão aqueles que ganham até dois salários mínimos ou quem esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e que foram negativadas até dezembro de 2022.

No entanto, o funcionamento da iniciativa, que está prevista para começar no mês de julho, depende da adesão das empresas credoras, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“O programa depende da adesão dos credores, uma vez que a dívida é privada. Mas nós entendemos que muitos credores quererão participar do programa dando bons descontos justamente em virtude da liquidez que vão obter, porque vai ter garantia do Tesouro [Nacional]”, disse Haddad.